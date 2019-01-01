«Атлетико» летом продаст Эрнандеса «Баварии» дешевле, если немцы сейчас не выкупят его за 80 млн евро

зимой хочет подписать защитника «Атлетико» Люку Эрнандеса.

Мюнхенский клуб готов в январе выплатить отступные за 22-летнего игрока в размере 80 миллионов евро.

дал понять «Баварии», что согласится отпустить Эрнандеса дешевле суммы отступных, но в летнее трансферное окно, сообщает Marca со ссылкой на Sport Bild.

Так мадридцы намерены сохранить футболиста до конца сезона.