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«Атлетико» летом продаст Эрнандеса «Баварии» дешевле, если немцы сейчас не выкупят его за 80 млн евро
02.01.2019 22:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Мюнхенский клуб готов в январе выплатить отступные за 22-летнего игрока в размере 80 миллионов евро.
Так мадридцы намерены сохранить футболиста до конца сезона.
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«Атлетико» летом продаст Эрнандеса «Баварии» дешевле, если немцы сейчас не выкупят его за 80 млн евро
«Бавария» зимой хочет подписать защитника «Атлетико» Люку Эрнандеса.
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