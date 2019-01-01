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«Атлетико» летом продаст Эрнандеса «Баварии» дешевле, если немцы сейчас не выкупят его за 80 млн евро

02.01.2019 22:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Бавария» зимой хочет подписать защитника «Атлетико» Люку Эрнандеса.

Мюнхенский клуб готов в январе выплатить отступные за 22-летнего игрока в размере 80 миллионов евро.

«Атлетико» дал понять «Баварии», что согласится отпустить Эрнандеса дешевле суммы отступных, но в летнее трансферное окно, сообщает Marca со ссылкой на Sport Bild.

Так мадридцы намерены сохранить футболиста до конца сезона. 

 
 
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«Бавария» зимой хочет подписать защитника «Атлетико» Люку Эрнандеса.
 
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