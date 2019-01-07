|
Сидней (WTA). Саснович сыграет с Хон, Кербер вышла в 1/4 финала
08.01.2019 16:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
Действующая чемпионка Анжелик Кербер вышла в четвертьфинал, а Гарбинье Мугуруса второй сезон подряд снялась с турнира по ходу.
Белорусская теннисистка Александра Саснович сыграет с австралийкой Присциллой Хон. «Беларусь 5» покажет матч в прямом эфире.
Сетка турнира
Sydney International
Сидней, Австралия
7 – 12 января 2019
Premier
Призовой фонд – 823 000 долларов
Открытые корты, хард
Второй круг
Не определен Не определен
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Действующая чемпионка Анжелик Кербер вышла в четвертьфинал, а Гарбинье Мугуруса второй сезон подряд снялась с турнира по ходу.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)