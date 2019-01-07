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Сидней (WTA). Саснович сыграет с Хон, Кербер вышла в 1/4 финала

08.01.2019 16:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Действующая чемпионка Анжелик Кербер вышла в четвертьфинал, а Гарбинье Мугуруса второй сезон подряд снялась с турнира по ходу.

Белорусская теннисистка Александра Саснович сыграет с австралийкой Присциллой Хон. «Беларусь 5» покажет матч в прямом эфире.

Сетка турнира здесь.

Sydney International

Сидней, Австралия

7 – 12 января 2019

Premier

Призовой фонд – 823 000 долларов

Открытые корты, хард

Второй круг

Александра Саснович (Беларусь)  Присцилла Хон (Австралия)
Дата проведения
9 января, 07.00
Онлайн матча

 

Анжелик Кербер (Германия)  Камила Джорджи (Италия)
7:6|6:2
Дата проведения
8 января, 10.10
Онлайн матча

 

Гарбинье Мугуруса (Испания)  Кики Бертенс (Голландия)
0:0
Дата проведения
9 января, 02.00
Онлайн матча

 

Саманта Стосур (Австралия)  Тимеа Бачински (Швейцария)
Дата проведения
9 января, 04.00
Онлайн матча

 

Симона Халеп (Румыния)  Эшли Барти (Австралия)
Дата проведения
9 января, 05.30
Онлайн матча

 

 

Петра Квитова (Чехия)  Су-Вэй Се (Тайвань)
Дата проведения
9 января, 10.00
Онлайн матча

 

Слоун Стивенс (США)  Юлия Путинцева (Казахстан)
Дата проведения
9 января, 11.30
Онлайн матча

 

Не определен  Не определен
Дата проведения
9 января, 08.30
Онлайн матча
 
 
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Действующая чемпионка Анжелик Кербер вышла в четвертьфинал, а Гарбинье Мугуруса второй сезон подряд снялась с турнира по ходу.
 
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