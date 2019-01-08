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Сидоренко – журналисту о посещаемости: «А вы смотрите, только когда у нас нет людей. Сами верьте в команду, приходите и болейте за нее»

08.01.2019 23:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер минского «Динамо» Андрей Сидоренко после матча со «Слованом» (5:3) поделился мнением о посещаемости «Минск-Арены».

– Сегодня была заполнена максимум четверть трибун, хотя в протоколе записали чуть больше семи тысяч. Что вы можете сказать тем, кто уже разочаровался и тем, кто еще не разочаровался?

– Знаете, у нас семь тысяч людей – вы говорите. Когда было 15-16, все молчали. Что я могу сказать? Работать да играть. Играем для зрителей. Матчи не всегда получаются. А вы смотрите, только когда у нас нет людей. Сами верьте в команду, приходите и болейте за нее, – сказал Сидоренко, передает корреспондент Tribuna.com.

Напомним, на матче со СКА собрался аншлаг, а в игре с ЦСКА до полной заполняемости не хватило несколько сотен человек.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Андрей Сидоренко после матча со «Слованом» (5:3) поделился мнением о посещаемости «Минск-Арены».
 
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