Сидоренко – журналисту о посещаемости: «А вы смотрите, только когда у нас нет людей. Сами верьте в команду, приходите и болейте за нее»

Главный тренер минского «Динамо» Андрей Сидоренко после матча со «Слованом» (5:3) поделился мнением о посещаемости «Минск-Арены».

– Сегодня была заполнена максимум четверть трибун, хотя в протоколе записали чуть больше семи тысяч. Что вы можете сказать тем, кто уже разочаровался и тем, кто еще не разочаровался?

– Знаете, у нас семь тысяч людей – вы говорите. Когда было 15-16, все молчали. Что я могу сказать? Работать да играть. Играем для зрителей. Матчи не всегда получаются. А вы смотрите, только когда у нас нет людей. Сами верьте в команду, приходите и болейте за нее, – сказал Сидоренко, передает корреспондент Tribuna.com.

Напомним, на матче со СКА собрался аншлаг, а в игре с ЦСКА до полной заполняемости не хватило несколько сотен человек.