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«Прессбол»: Павловец может перейти в брестское «Динамо»
10.01.2019 17:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
По сведениям «Прессбола», защитник Александр Павловец может перейти в брестское «Динамо».
Ранее сообщалось, что футболист расторг контракт с «Торпедо-БелАЗ»,
В чемпионате Беларуси-2018 22-летний защитник выступал за жодинское «Торпедо»-БелАЗ, в котором провел 29 матчей и забил 2 гола.
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По сведениям «Прессбола», защитник Александр Павловец может перейти в брестское «Динамо».
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