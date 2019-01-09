«Прессбол»: Павловец может перейти в брестское «Динамо»

По сведениям «Прессбола», защитник Александр Павловец может перейти в брестское «Динамо».

Ранее сообщалось, что футболист расторг контракт с «Торпедо-БелАЗ», выплатив за себя компенсацию .

В чемпионате Беларуси-2018 22-летний защитник выступал за жодинское «Торпедо»-БелАЗ, в котором провел 29 матчей и забил 2 гола.