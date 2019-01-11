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ФОТОФАКТ: Соревнования по лыжным гонкам "Брестская лыжня"
12.01.2019 15:59 — Новости Спорта | БелТА
Во время соревнований
12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соревнования по лыжным гонкам в рамках круглогодичной спартакиады "Здоровье-2019" "Брестская лыжня" среди работников системы образования состоялись 12 января. На лыжню вышли 40 команд школ, гимназий и лицеев Бреста, что включило в себя 160 участников эстафеты. Поддержать учителей пришли ученики. Из-за погодных условий такие соревнования в прошлом году не проводились – снег выпал только к концу зимы. Победители и призеры соревнований награждены кубками и дипломами.-0-
Фото Вадима Якубёнка
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12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соревнования по лыжным гонкам в рамках круглогодичной спартакиады "Здоровье-2019" "Брестская лыжня" среди работников системы...
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