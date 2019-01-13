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«Акхисар Беледие» интересуется нападающим минского «Динамо» Фатаи

14.01.2019 14:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий минского «Динамо» Кехинде Фатаи может перейти в турецкий «Акхисар Беледие».

Об этом в своем твиттере сообщил турецкий журналист Салим Манав.

Вторую половину сезоне-2018 Фатаи провел в минском «Динамо», забил 5 голов и сделав 1 ассист в 9 матчах чемпионата Беларуси. Подробную статистику 28-летнего нападающего смотрите здесь.

«Акхисар Беледие» после 17-ти туров занимает 15-е место в чемпионате Турции, набрав 17 очков.

 
 
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Нападающий минского «Динамо» Кехинде Фатаи может перейти в турецкий «Акхисар Беледие».
 
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