Месси вышел на 2-е место по голам в Кубке Испании среди игроков «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси забил гол в матче 1/8 финала Кубка Испании с «Леванте» (3:0).

Для аргентинца это 49-й гол в турнире. Он вышел на второе место в истории каталонского клуба по количеству голов в Кубке Испании, сравнявшись с Ладислао Кубалой.

Первое место, забив 64 мяча, занимает Жозеп Самитьер.

Máximos anotadores del Barcelona en la Copa del Rey (Campeonato de España para los muy cafeteros, como yo):



64 Samitier

49 Kubala y MESSI

36 César

35 Escolà y Paulino Alcántara

32 Eulogio Martínez

30 Arocha

26 Mariano Martín

25 Zaldúa — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) 17 января 2019 г.