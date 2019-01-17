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Месси вышел на 2-е место по голам в Кубке Испании среди игроков «Барселоны»
18.01.2019 08:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси забил гол в матче 1/8 финала Кубка Испании с «Леванте» (3:0).
Для аргентинца это 49-й гол в турнире. Он вышел на второе место в истории каталонского клуба по количеству голов в Кубке Испании, сравнявшись с Ладислао Кубалой.
Первое место, забив 64 мяча, занимает Жозеп Самитьер.
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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси забил гол в матче 1/8 финала Кубка Испании с «Леванте» (3:0).
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