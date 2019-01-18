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Новиков, Попов и Айдаров выступят в Гонке легенд
19.01.2019 09:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусская федерация биатлона
Ожидается, что на старт выйдут Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Елена Зубрилова, Симона Хаусвальд, Корин Ниорге, Анна Богалий, Флоренс Баверель, Елена Петрову, Екатерина Дафовску, Уле-Эйнар Бьерндален, Рикко Гросс, Хальвард Ханевольд, Андрей Дзериземля, Венсан Дефран, Фроде Андерсен, Сергей Чепиков, Пьер Альберто Каррара.
Помимо Домрачевой Беларусь точно представят олимпийский чемпион Калгари-1988 Александр Попов, серебряный призер Ванкувера-2010 Сергей Новиков и обладатель «бронзы» Нагано-1998 Алексей Айдаров.
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Белорусская федерация биатлонаопубликовала более широкий список участников Гонки легенд, которая пройдет в Раубичах 18 февраля.
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