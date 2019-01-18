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Australian Open. 1/8 финала. Надаль сыграет с Бердыхом, Федерер – с Циципасом

19.01.2019 22:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В воскресенье на Australian Open Рафаэль Надаль сыграет с Томашем Бердыхом, а Роджер Федерер встретится со Стефаносом Циципасом.

Полностью сетка здесь.

Australian Open

Мельбурн, Австралия

14 – 27 января 2019

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 60 000 000 австралийских долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

Фрэнсис Тиафу (США)  Григор Димитров (Болгария)
Дата проведения
20 января, 04.00
Онлайн матча

 

Томаш Бердых (Чехия)  Рафаэль Надаль (Испания)
Дата проведения
20 января, 05.30
Онлайн матча

 

Марин Чилич (Хорватия)  Роберто Баутиста-Агут (Испания)
Дата проведения
20 января, 08.00
Онлайн матча

 

Стефанос Циципас (Греция)  Роджер Федерер (Швейцария)
Дата проведения
20 января, 10.00
Онлайн матча

 

Борна Чорич (Хорватия)  Люка Пуй (Франция)
Дата проведения
21 января, 02.00
Онлайн матча

 

Пабло Каррено-Буста (Испания)  Кеи Нисикори (Япония)
Дата проведения
21 января, 02.00
Онлайн матча

 

Новак Джокович (Сербия)  Даниил Медведев (Россия)
Дата проведения
21 января, 02.00
Онлайн матча

 

Александр Зверев (Германия)  Милош Раонич (Канада)
Дата проведения
21 января, 02.00
Онлайн матча

 

 
 
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В воскресенье на Australian Open Рафаэль Надаль сыграет с Томашем Бердыхом, а Роджер Федерер встретится со Стефаносом Циципасом.
 
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