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Australian Open. 1/8 финала. Надаль сыграет с Бердыхом, Федерер – с Циципасом
19.01.2019 22:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
В воскресенье на Australian Open Рафаэль Надаль сыграет с Томашем Бердыхом, а Роджер Федерер встретится со Стефаносом Циципасом.
Полностью сетка
Australian Open
Мельбурн, Австралия
14 – 27 января 2019
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 60 000 000 австралийских долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертый круг
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В воскресенье на Australian Open Рафаэль Надаль сыграет с Томашем Бердыхом, а Роджер Федерер встретится со Стефаносом Циципасом.
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