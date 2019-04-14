Средняя посещаемость третьего тура чемпионата Беларуси – 3322 зрителя. Это лучший результат сезона

Источник материала: Tribuna.com

Средняя посещаемость третьего тура чемпионата Беларуси составила 3322 зрителя. Это лучший результат сезона.





Отметим, что после трех туров средняя посещаемость сезона-2019 на 77 процентов опережает прошлогодний показатель на данном отрезке – 3108 против 1759 в сезоне-2018.

Добавим, что больше всего зрителей собирают домашние игры брестского «Динамо» (9126), БАТЭ (8174) и «Немана» (5500). Наименьший интерес вызывают встречи «Ислочи» (590), минского «Торпедо» (700) и «Городеи» (800).



