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Средняя посещаемость третьего тура чемпионата Беларуси – 3322 зрителя. Это лучший результат сезона

15.04.2019 21:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Средняя посещаемость третьего тура чемпионата Беларуси составила 3322 зрителя. Это лучший результат сезона.

Средняя посещаемость третьего тура чемпионата Беларуси – 3322 зрителя. Это лучший результат сезона

Отметим, что после трех туров средняя посещаемость сезона-2019 на 77 процентов опережает прошлогодний показатель на данном отрезке – 3108 против 1759 в сезоне-2018.

Добавим, что больше всего зрителей собирают домашние игры брестского «Динамо» (9126), БАТЭ (8174) и «Немана» (5500). Наименьший интерес вызывают встречи «Ислочи» (590), минского «Торпедо» (700) и «Городеи» (800).

Средняя посещаемость третьего тура чемпионата Беларуси – 3322 зрителя. Это лучший результат сезона

 
 
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Средняя посещаемость третьего тура чемпионата Беларуси составила 3322 зрителя.
 
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