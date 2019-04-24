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НХЛ. Овечкин, Кузнецов и Орлов вызваны в сборную России для подготовки к ЧМ-2019
25.04.2019 07:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Еще три игрока
В сборную вызваны представители «Вашингтона» – нападающие
Сегодня ночью «Вашингтон» вылетел из Кубка Стэнли, проиграв в первом раунде «Каролине» (3–4).
Ранее из игроков НХЛ приглашение в сборную России получили Никита Кучеров, Андрей Василевский, Михаил Сергачев (все – «Тампа»), Евгений Малкин («Питтсбург») и Артем Анисимов («Чикаго»).
Илья Ковальчук («Лос-Анджелес»), Александр Георгиев («Рейнджерс») и Богдан Киселевич («Виннипег») уже находятся в расположении национальной команды, которая сегодня в рамках Еврочелленджа вновь сыграет на выезде с Латвией.
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Еще три игрока НХЛ приглашены в национальную команду России для подготовки к ЧМ-2019, который пройдет в Словакии с 10 по 26 мая.
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