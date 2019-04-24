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НХЛ. Овечкин, Кузнецов и Орлов вызваны в сборную России для подготовки к ЧМ-2019

25.04.2019 07:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Еще три игрока НХЛ приглашены в национальную команду России для подготовки к ЧМ-2019, который пройдет в Словакии с 10 по 26 мая.

В сборную вызваны представители «Вашингтона» – нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, а также защитник Дмитрий Орлов.

Сегодня ночью «Вашингтон» вылетел из Кубка Стэнли, проиграв в первом раунде «Каролине» (3–4).

Ранее из игроков НХЛ приглашение в сборную России получили Никита Кучеров, Андрей Василевский, Михаил Сергачев (все – «Тампа»), Евгений Малкин («Питтсбург») и Артем Анисимов («Чикаго»).

Илья Ковальчук («Лос-Анджелес»), Александр Георгиев («Рейнджерс») и Богдан Киселевич («Виннипег») уже находятся в расположении национальной команды, которая сегодня в рамках Еврочелленджа вновь сыграет на выезде с Латвией.

 
 
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Еще три игрока НХЛ приглашены в национальную команду России для подготовки к ЧМ-2019, который пройдет в Словакии с 10 по 26 мая.
 
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