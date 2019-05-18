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«Урал» – «Локомотив». Поляков получил травму и был заменен в первом тайме
19.05.2019 12:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский защитник «Урала» Денис Поляков получил травму в матче 29-го тура чемпионата России против «Локомотива».
Поляков был заменен на 34-й минуте встречи.
Напомним, 8-го и 11-го июня сборная Беларуси проведет матчи квалификации Евро-2020 против Германии и Северной Ирландии.
Поляков в сезоне 2018/19 провел за «Урал» 11 матчей в чемпионате России. Подробная статистика 28-летнего защитника
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Белорусский защитник «Урала» Денис Поляков получил травму в матче 29-го тура чемпионата России против «Локомотива».
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