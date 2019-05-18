Брестское «Динамо» вернулось на 1-е место в таблице. Команда Лички по-прежнему идет в чемпионате без поражений

Источник материала: Tribuna.com

В матче 8 тура чемпионата Беларуси брестское «Динамо» победило минское «Торпедо» (1:0).

Таким образом, команда Марцела Лички остается единственным клубом, который еще не проигрывала в чемпионате.

В активе брестчан 6 побед и 2 ничьи. Разница мячей 14-4. «Динамо» с 20-ю очками находится на первой строчке в турнирной таблице, у БАТЭ, «Шахтер» и «Ислочи» – по 18 очков.

В следующем туре «Динамо» примет «Неман». Игра пройдет 25 мая.