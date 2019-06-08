|
Занковец о минском «Динамо»: «Команда должна строиться с середины предыдущего сезона. Поэтому в этом плане время идет против клуба»
09.06.2019 21:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Динамо» из Санкт-Петербурга Эдуард Занковец поделился мнением о минском «Динамо».
«Команда должна строиться с середины предыдущего сезона. Тогда ты понимаешь, какой у тебя должен быть костяк на следующий сезон, подписывать лидеров, а потом уже, с лета, должна проводиться точечная селекция. Поэтому в этом плане время идет против минского «Динамо».
А что касается главного тренера. Может он есть, только он может не подписан еще. Нестандартная ситуация», – сказал Занковец в эфире «
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Занковец о минском «Динамо»: «Команда должна строиться с середины предыдущего сезона. Поэтому в этом плане время идет против клуба»
Главный тренер «Динамо» из Санкт-Петербурга Эдуард Занковец поделился мнением о минском «Динамо».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)