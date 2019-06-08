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Занковец о минском «Динамо»: «Команда должна строиться с середины предыдущего сезона. Поэтому в этом плане время идет против клуба»

09.06.2019 21:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Динамо» из Санкт-Петербурга Эдуард Занковец поделился мнением о минском «Динамо».

«Команда должна строиться с середины предыдущего сезона. Тогда ты понимаешь, какой у тебя должен быть костяк на следующий сезон, подписывать лидеров, а потом уже, с лета, должна проводиться точечная селекция. Поэтому в этом плане время идет против минского «Динамо». 

А что касается главного тренера. Может он есть, только он может не подписан еще. Нестандартная ситуация», – сказал Занковец в эфире «Итогов недели». 

Эдуард Занковец: «С минским «Динамо» был разговор, но уже после подписания контракта с питерским»

 
 
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Главный тренер «Динамо» из Санкт-Петербурга Эдуард Занковец поделился мнением о минском «Динамо».
 
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