Завершилась реконструкция ледового дворца в Новополоцке

Источник материала: Tribuna.com

Реконструкция Новополоцкого ледового дворца «Химик» завершена. Об этом сообщил генеральный директор клуба Андрей Ильин.

«В 2018 году решением главы государства было выделено финансирование на завершение реконструкции ледового дворца в Новополоцке и строительство новой крытой тренировочной площадки. В кратчайшие сроки была завершена реконструкция дворца и чуть более полугода понадобилось для строительства площадки. На сегодняшний день это помогло решить проблемы по ледовой подготовке хоккеистов всех возрастов.

На сегодняшний день в нашей спортивной школе числится 250 воспитанников в 24 группах по 12 возрастам. Старшая группа 2001 года, юная – 2012 год», – цитирует слова Ильина hockey.by со ссылкой на « Вектор ТВ ».

Видео: «Вектор ТВ»