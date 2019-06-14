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Чемпионат Молдовы. Дубль Кендыша помог «Шерифу» одолеть «Кодру»
15.06.2019 20:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В игре 13-го тура чемпионата Молдовы «Шериф» в гостях переиграл «Кодру» — 2:0. Дубль оформил белорусский полузащитник Юрий Кендыш.
«Шериф» занимает первое место в чемпионате. Отрыв от ближайшего преследователя составляет 11 очков.
Подробную статистику Кендыша можно посмотреть
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В игре 13-го тура чемпионата Молдовы «Шериф» в гостях переиграл «Кодру» — 2:0.
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