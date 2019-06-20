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Данило пропустит месяц из-за перелома ноги. Футболист не сыграет с «Лиепаей»

20.06.2019 23:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник минского «Динамо» Данило Соуза пропустит месяц из-за перелома ноги. Футболист не сыграет с «Лиепаей».

«Один месяц с переломом ноги. Слава Богу, что не завершилось чем-то худшим. Я вернусь сильнее», – написал Данило в своем Instagram

Подробную статистику футболиста можно посмотреть здесь.

 
 
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Полузащитник минского «Динамо» Данило Соуза пропустит месяц из-за перелома ноги.
 
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