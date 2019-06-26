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«Ман Сити» видит в Иско замену Сильве. «Реал» попросит 80 млн евро

27.06.2019 13:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Манчестер Сити» начал поиски замены Давиду Сильве, который объявил, что по окончании следующего сезона покинет клуб.

По данным Marca, главный тренер «Сити» Пеп Гвардиола хочет видеть в команде хавбека «Реала» Иско. Он считает испанца идеальной кандидатурой на замену соотечественнику и давно следит за ним.

Иско не будет игроком стартового состава «Реала» и может задуматься о своем будущем. Главный тренер команды Зинедин Зидан говорил, что рассчитывает на него, но «Реалу» придется продавать футболистов, чтобы вписаться в рамки финансового фэйр-плей.

Мадридцы хотят выручить от продажи Иско не менее 80 миллионов евро, «Сити» может позволить себе заплатить эту сумму.

 
 
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«Манчестер Сити» начал поиски замены Давиду Сильве, который объявил, что по окончании следующего сезона покинет клуб.
 
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