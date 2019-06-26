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«Ман Сити» видит в Иско замену Сильве. «Реал» попросит 80 млн евро
27.06.2019 13:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
По данным Marca, главный тренер «Сити» Пеп Гвардиола хочет видеть в команде хавбека
Иско не будет игроком стартового состава «Реала» и может задуматься о своем будущем. Главный тренер команды
Мадридцы хотят выручить от продажи
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«Манчестер Сити» начал поиски замены Давиду Сильве, который объявил, что по окончании следующего сезона покинет клуб.
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