|
«Лиепая» – «Динамо». После гола Капленко на поле выбежали фанаты минчан и вступили в конфликт со стюардами
11.07.2019 23:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Минское «Динамо» в рамках 1-го квалификационного раунда Лиги Европы сыграло вничью с латвийским клубом «Лиепая» (1:1).
Отметим, что после гола Никиты Капленко в концовке встречи, на поле выбежали фанаты минчан. Несколько человек успели словить стюарды стадиона, одного фаната сумели задержать.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Лиепая» – «Динамо». После гола Капленко на поле выбежали фанаты минчан и вступили в конфликт со стюардами
Минское «Динамо» в рамках 1-го квалификационного раунда Лиги Европы сыграло вничью с латвийским клубом «Лиепая» (1:1).
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)