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«Лиепая» – «Динамо». После гола Капленко на поле выбежали фанаты минчан и вступили в конфликт со стюардами

11.07.2019 23:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Минское «Динамо» в рамках 1-го квалификационного раунда Лиги Европы сыграло вничью с латвийским клубом «Лиепая» (1:1).

Отметим, что после гола Никиты Капленко в концовке встречи, на поле выбежали фанаты минчан. Несколько человек успели словить стюарды стадиона, одного фаната сумели задержать.

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Минское «Динамо» в рамках 1-го квалификационного раунда Лиги Европы сыграло вничью с латвийским клубом «Лиепая» (1:1).
 
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«Лиепая» – «Динамо». Фатаи не забил пенальти в концовке при счете 1:1
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