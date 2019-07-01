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Стартовал пляжный волейбол

17.07.2019 — Новости Спорта | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

Стартовал пляжный волейбол

Вчера вечером на центральном пляже стартовал чемпионат района по пляжному волейболу. В нем примут участие 7 команд. Следующие игры состоятся в среду и пятницу в 18.00. Приходите посмотреть на волейбольные баталии и поддержать понравившиеся команды!

Фото Елены АНАНИЧ.

Стартовал пляжный волейбол Стартовал пляжный волейбол Стартовал пляжный волейбол Стартовал пляжный волейбол Стартовал пляжный волейбол Стартовал пляжный волейбол Стартовал пляжный волейбол Стартовал пляжный волейбол Стартовал пляжный волейбол Стартовал пляжный волейбол Стартовал пляжный волейбол Стартовал пляжный волейбол Стартовал пляжный волейбол Стартовал пляжный волейбол Стартовал пляжный волейбол Стартовал пляжный волейбол Стартовал пляжный волейбол Стартовал пляжный волейбол Стартовал пляжный волейбол

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