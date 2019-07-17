БАТЭ 14-й раз в истории сыграет во втором квалификационном раунде ЛЧ. У борисовчан там было лишь два поражения

Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в рамках первого квалификационного раунда Лиги чемпионов БАТЭ обыграл «Пяст» (2:1). Борисовчане в 14-й раз в истории сыграют во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Отметим, что 11 раз БАТЭ проходил дальше и два раза уступал.

БАТЭ будет противостоять «Русенборг». Первый матч запланирован на 23-24 июля, а ответная игра состоится 30 или 31 июля.