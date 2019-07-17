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Первый матч БАТЭ против «Русенборга» пройдет 24 июля в Борисове

18.07.2019 01:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

БАТЭ во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов встретится с «Русенборгом», который обыграл «Линфилд» (4:0, 2:0).

Добавим, что первая игра двухматчевого противостояния состоится в среду, 24 июля, на «Борисов-Арене». Начало в 20.00.

БАТЭ 11 раз выходил в третий квалификационный раунд.

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БАТЭ во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов встретится с «Русенборгом», который обыграл «Линфилд» (4:0, 2:0).
 
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