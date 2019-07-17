Первый матч БАТЭ против «Русенборга» пройдет 24 июля в Борисове

Источник материала: Tribuna.com

БАТЭ во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов встретится с «Русенборгом», который обыграл «Линфилд» (4:0, 2:0).

Добавим, что первая игра двухматчевого противостояния состоится в среду, 24 июля, на «Борисов-Арене». Начало в 20.00.

БАТЭ 11 раз выходил в третий квалификационный раунд.