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Первый матч БАТЭ против «Русенборга» пройдет 24 июля в Борисове
18.07.2019 01:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
БАТЭ во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов встретится с «Русенборгом», который обыграл «Линфилд» (4:0, 2:0).
Добавим, что первая игра двухматчевого противостояния состоится в среду, 24 июля, на «Борисов-Арене». Начало в 20.00.
БАТЭ 11 раз выходил в третий квалификационный раунд.
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