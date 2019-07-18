Сергей Ясинский: «Соперник не показал ничего сверхъестественного, но наказал за просчеты в обороне»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер Сергей Ясинский прокомментировал результат матча с (1:1, 0:2 – первая игра).

– Считаю, что сегодня у нас был реальный шанс. Забили гол. Было достаточно моментов, чтобы выровнять положение по результатам двух матчей. К сожалению, один стандарт поставил крест на наших надеждах и мечтах.

Во втором тайме были моменты, чтобы забить. Нельзя было пропускать. Могли пройти дальше. Все-таки, нужно было показывать более стабильную и надежную игру. Особенно в обороне. Соперник не показал ничего сверхъестественного, но наказал за просчеты в обороне. Это главный вывод.

– Еврокубковые игры – большой урок для «Витебска»?

– Безусловно. У нас много новичков, который в первый раз в жизни играли такие матчи. Это очень важный опыт, который поможет в будущем стать более мастеровитыми и крепкими.

– Нет отвлечения ни на что, кроме чемпионата. Хорошая ситуация, чтобы исправить ситуацию в таблице.

– Надеюсь, что так и будет. Тем более, проводим интенсивную селекционную работы, чтобы усилиться. Особенно в атакующей линии. Надеюсь, что получится исправить ситуацию и набрать те очки, которые должны набирать.

– Насчет приобретений. Назовете фамилии? Видели сегодня на стадионе .

– Давайте не будем бежать впереди паровоза. Контракты еще не подписаны. Сразу же огласим, как только заключим соглашения с кем-либо. Пока идут переговоры, – сказал Ясинский.