Крэйг Вудкрофт: «То, что вы видели сегодня, это и есть истинный уровень «Динамо». Будем требовать такой игры всегда»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского Крэйг Вудкрофт поделился мнением о матче с «Йокеритом» (5:0) в матче регулярного чемпионата .

– Это был очень, очень хороший с точки зрения дисциплины и желания играть матч. На протяжении всех 60 минут мы показали отличную игру. Наша бригада меньшинства сегодня улучшилась по сравнению с прошлыми матчами, а большинство — очень опасными. Хочу сказать вам то же самое, что и ребятам в раздевалке: на высоте были вратарь и защитная линия. Они дали нам шанс победить. Спасибо всем.

- «Динамо» впервые попало в восьмерку Запада. Что надо сделать, чтобы команда продолжала так играть и, может быть, даже заняла место выше?

Как я уже говорил, в этом сезоне мы идем от игры к игре и не загадываем далеко. Мы не смотрим в таблицу, а разбираем следующего оппонента, чтобы понять, как сыграть против него. Что касается нашей игры, то иногда бывает так, что кажется, будто ты понял чего не хватает. Ты это делаешь, но команда преподносит неприятный сюрприз, и ты вновь осознаешь, что ты что-то не так понял. Могу сказать, что мы будем двигаться от игры к игре на протяжении всего сезона.

- Сегодня не было Стефана Эллиотта. Почему?

– У него повреждение.

- Как вы оцените выступление «Динамо» в домашней серии?

– Мы очень хорошо закончили. Была хорошая игра против «Магнитки», а вот матчи с и «Сибирью» мне не понравились. Смотря на игру сегодня, думаю, что ребята показали уровень игры, который мы можем показывать. Теперь тренерский штаб будет требовать от них такой игры всегда. Если ты сделал это однажды, ты сможешь повторить. То, что вы видели сегодня, это и есть истинный уровень нашей команды, – сказал Вудкрофт.