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Бережков об Анатолии Капском: «В белорусском футболе это было солнце. Звезда по имени солнце. Равных ему не было»

22.09.2019 11:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Спортивный директор ФХБ Владимир Бережков вспомнил об Анатолии Капском.

«У меня утро начиналось с того, что звонил Анатольич. Он прочитал свежий номер «Прессбола» и сразу же начинал свои рецензии. Это было очень тяжело слушать, но в большинстве случаев мы с ним зарубались надолго.

Я на него обижался каждый раз, ведь он не стеснялся в словах. Мы были друзьями, но он не щадил друзей. Капский не выбирал слова и резал по живому.

Когда Капскому было хорошо, об этом знали все. Когда плохо, об этом знали только самые близкие: жена, дети. Однажды я поступал как обычно в рамках профессионального долга. Ко мне пришел журналист и рассказал, что у него есть факты, аргументы и как ему быть. Если сейчас лупанем, то напрямую по Анатолию Капскому. Я ответил: «А что такое? Капский не памятник и не священная корова. Лупи». Лупанул, а в это время Капский находился в Вильнюсе в больнице, где ему было очень плохо. Я этого не знал, почувствовал, что сделал неправильно. Позвонил ему и предложил приехать. Я извинился за этот поступок.

Почему белорусскому футболу не хватает Капского? Потому что это штучный персонаж. Такие люди рождаются раз в сто лет и делают революцию. В белорусском футболе это было солнце. Звезда по имени солнце. Равных ему не было: ни по энергетике, ни по уму, ни по самоотдаче», – сказал Бережков.

 
 
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