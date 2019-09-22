Владимир Базанов: «Тема увековечивания памяти человека не должна быть разменной монетой каких-либо пиар-акций или кампаний»

Источник материала: Tribuna.com

Председатель федерации футбола Владимира Базанова ответил на вопрос об увековечивании памяти Анатолия Капского. Часть письма опубликовал TUT.BY.

«От председателя федерации футбола Владимира Базанова пришло письмо со странными замечаниями: «тема увековечивания памяти того или иного человека не должна быть разменной монетой каких-либо пиар-акций или кампаний», а также «в связи с приближающейся датой со дня смерти Капского бюро исполкома федерации приняло решение об оказании финансовой помощи». А по делу ответ такой: «поддержим решения уполномоченных на это местных исполнительных и распорядительных органов», – пишет TUT.BY,