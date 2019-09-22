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Владимир Базанов: «Тема увековечивания памяти человека не должна быть разменной монетой каких-либо пиар-акций или кампаний»
22.09.2019 22:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Председатель федерации футбола Владимира Базанова ответил на вопрос об увековечивании памяти Анатолия Капского. Часть письма
«От председателя федерации футбола Владимира Базанова пришло письмо со странными замечаниями: «тема увековечивания памяти того или иного человека не должна быть разменной монетой каких-либо пиар-акций или кампаний», а также «в связи с приближающейся датой со дня смерти Капского бюро исполкома федерации приняло решение об оказании финансовой помощи». А по делу ответ такой: «поддержим решения уполномоченных на это местных исполнительных и распорядительных органов», – пишет TUT.BY,
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Владимир Базанов: «Тема увековечивания памяти человека не должна быть разменной монетой каких-либо пиар-акций или кампаний»
Председатель федерации футбола Владимира Базанова ответил на вопрос об увековечивании памяти Анатолия Капского.
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