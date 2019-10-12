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Михаил Мархель: «Могли сыграть вничью с Голландией»

13.10.2019 21:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель прокомментировал поражение от сборной Голландии (1:2) в квалификации Евро-2020.

– Михаил Михайлович, не хватило совсем чуть-чуть?

– Ну да… У нас были моменты. Мы их не реализовали. Но тем не менее считаю, что со стороны нашей команды была неплохая игра. И то, что мы не сдались после первого тайма, продолжали верить в свою удачу. Могли сыграть вничью.

– После первого тайма счет был 0:2. Кажется, что ситуация критическая. Что вы говорили ребятам в раздевалке?

– Говорил не вешать нос. Чуть-чуть подкорректировали принципы нашей игры. Вспомнили то, что просили. Ребята с желанием вышли и доказали, что у нас есть команда.

– Очень большая ротация состава проводилась по сравнению с матчем с Эстонией. С чем это связано? Подстраивались под Голландию?

– Подстраивались в том числе. Мы выстроили план на игру. Нам нужно было освежить фланги. Мы это попытались сделать. Плюс у нас было несколько игроков травмированных, – сказал Мархель в эфире «Беларусь 5».

 
 
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Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель прокомментировал поражение от сборной Голландии (1:2) в квалификации Евро-2020.
 
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