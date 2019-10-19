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Грабовский дебютировал в составе команды президента
20.10.2019 08:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Бывший хоккеист сборной Беларуси Михаил Грабовский дебютировал в качестве игрока команды президента Беларуси Александра Лукашенко, сообщает
Напомним, что 35-летний Грабовский работает в тренерском штабе канадского специалиста Крэйга Вудкрофта в минском
«Приятно вернуться назад, поиграть в настоящий хоккей. Второе – приятно поиграть в «умный» хоккей. Много передач, не везде так поиграешь», – сказал Грабовский.
Команда президента со счетом 6:2 одержала победу над сборной Могилевской области, при этом три шайбы из шести забили Николай и Александр Лукашенко
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Бывший хоккеист сборной Беларуси Михаил Грабовский дебютировал в качестве игрока команды президента Беларуси Александра Лукашенко, сообщает Sputnik со ссылкой на...
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