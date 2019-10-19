Грабовский дебютировал в составе команды президента

Источник материала: Tribuna.com

Бывший хоккеист сборной Беларуси Михаил Грабовский дебютировал в качестве игрока команды президента Беларуси Александра Лукашенко, сообщает Sputnik со ссылкой на « Беларусь 1 ».

Напомним, что 35-летний Грабовский работает в тренерском штабе канадского специалиста Крэйга Вудкрофта в минском .

«Приятно вернуться назад, поиграть в настоящий хоккей. Второе – приятно поиграть в «умный» хоккей. Много передач, не везде так поиграешь», – сказал Грабовский.

Команда президента со счетом 6:2 одержала победу над сборной Могилевской области, при этом три шайбы из шести забили Николай и Александр Лукашенко