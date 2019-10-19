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Грабовский дебютировал в составе команды президента

20.10.2019 08:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Бывший хоккеист сборной Беларуси Михаил Грабовский дебютировал в качестве игрока команды президента Беларуси Александра Лукашенко, сообщает Sputnik со ссылкой на «Беларусь 1».

Напомним, что 35-летний Грабовский работает в тренерском штабе канадского специалиста Крэйга Вудкрофта в минском «Динамо»

«Приятно вернуться назад, поиграть в настоящий хоккей. Второе – приятно поиграть в «умный» хоккей. Много передач, не везде так поиграешь», – сказал Грабовский.

Команда президента со счетом 6:2 одержала победу над сборной Могилевской области, при этом три шайбы из шести забили Николай и Александр Лукашенко

 

 
 
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Бывший хоккеист сборной Беларуси Михаил Грабовский дебютировал в качестве игрока команды президента Беларуси Александра Лукашенко, сообщает Sputnik со ссылкой на...
 
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