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«Торпедо-БелАЗ» – «Ислочь». Комаровский сделал хет-трик

20.10.2019 16:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В матче 25-го тура чемпионата Беларуси «Торпедо-БелАЗ» уступил «Ислочи» – 1:3. Форвард гостей Дмитрий Комаровский сделал хет-трик. 33-летний нападающий в этом сезоне в 18 матчах забил 8 мячей и сделал 3 голевые передачи.

Отметим, что это второй хет-трик в карьере Комаровского, который он оформил в чемпионате. Ранее нападающий забивал три мяча «Днепру» (3:2) 2 декабря 2018 года. Также в активе форварда есть один покер. 

Подробную статистику Комаровского можно посмотреть здесь. 

 
 
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В матче 25-го тура чемпионата Беларуси «Торпедо-БелАЗ» уступил «Ислочи» – 1:3.
 
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