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«Торпедо-БелАЗ» – «Ислочь». Комаровский сделал хет-трик
20.10.2019 16:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В матче 25-го тура чемпионата Беларуси
Отметим, что это второй хет-трик в карьере Комаровского, который он оформил в чемпионате. Ранее нападающий забивал три мяча
Подробную статистику Комаровского можно посмотреть
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В матче 25-го тура чемпионата Беларуси «Торпедо-БелАЗ» уступил «Ислочи» – 1:3.
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