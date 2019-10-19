«Торпедо-БелАЗ» – «Ислочь». Комаровский сделал хет-трик

Источник материала: Tribuna.com

В матче 25-го тура чемпионата Беларуси уступил «Ислочи» – 1:3. Форвард гостей Дмитрий Комаровский сделал хет-трик. 33-летний нападающий в этом сезоне в 18 матчах забил 8 мячей и сделал 3 голевые передачи.

Отметим, что это второй хет-трик в карьере Комаровского, который он оформил в чемпионате. Ранее нападающий забивал три мяча (3:2) 2 декабря 2018 года. Также в активе форварда есть один покер.

Подробную статистику Комаровского можно посмотреть здесь.