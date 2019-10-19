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Иван Биончик: «Дрогнуло ли сердечко в первом тайме? Оно у меня дрожит, когда жену вижу. А это часть работы»

20.10.2019 19:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Дняпра» Иван Биончик прокомментировал победу над «Шахтером» (2:0).

– Рады победе. Хорошая игра и в обороне, и в атаке, соответственно, привела к победе.

- В первом тайме команда создала много моментов, но ни один не реализовала… Дрогнуло сердечко?

– Оно у меня дрожит, когда я свою жену вижу. А это часть работы. Не забивали, не забивали, но в итоге забили. Это оперативное управление.

- Вы подготовили много сюрпризов для соперника в плане состава на игру. Что из изменений необходимость, а что — экстренные меры?

– Это вопрос комплексный. Действительно, были вынужденные меры в связи с травмой Степанова. Второе, что повлияло, — повреждение Засавицкого. Получил он ее буквально вчера. Сейчас лежит в больнице. При этом мы планировали Побудея нападающим. Для этого были определенные причины, – сказал Биончик.

 
 
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Главный тренер «Дняпра» Иван Биончик прокомментировал победу над «Шахтером» (2:0).
 
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