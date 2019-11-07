|
Турнир четырех наций в Бобруйске (U-20). Беларусь против Австрии
08.11.2019 09:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Турнир четырех наций U-20
Бобруйск, Беларусь
Беларусь U-20 – Австрия U-20
8 ноября, 17.00
Дания U-20 – Латвия U-20
8 ноября, 13.00
Турнирное положение: Дания – 3 (1), Беларусь – 3 (1), Латвия – 0 (1), Австрия – 0 (1).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Турнир четырех наций U-20 Бобруйск, Беларусь Беларусь U-20 – Австрия U-20 8 ноября, 17.00 Дания U-20 – Латвия U-20 8 ноября, 13.00 Турнирное положение: Дания – 3 (1), Беларусь – 3 (1),...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)