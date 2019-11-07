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Турнир четырех наций в Бобруйске (U-20). Беларусь против Австрии

08.11.2019 09:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Турнир четырех наций U-20

Бобруйск, Беларусь

Беларусь U-20 – Австрия U-20

8 ноября, 17.00

Дания U-20 – Латвия U-20

8 ноября, 13.00

Турнирное положение: Дания – 3 (1), Беларусь – 3 (1), Латвия – 0 (1), Австрия – 0 (1).

 
 
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Турнир четырех наций U-20 Бобруйск, Беларусь Беларусь U-20 – Австрия U-20 8 ноября, 17.00 Дания U-20 – Латвия U-20 8 ноября, 13.00 Турнирное положение: Дания – 3 (1), Беларусь – 3 (1),...
 
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