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Сергей Гуренко: «Я отставки не боюсь, поверьте мне»

08.11.2019 21:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко после победы над «Дняпром» (3:0) в рамках 28-го тура национального чемпионата рассказал, что не боится отставки.

– Соскучились по бровке?

– По бровке? Да я всю жизнь по ней бегал. Потом, правда, заканчивал в центре.

– Может ли игра «Динамо» отпугнуть потенциальных инвесторов?

– Опять же, мы можем разговаривать о бюджете, еще о чем-то. Но в первую очередь надо думать об инфраструктуре. Не только о зарплатах футболистов, а о том, как детский футбол поднимать в «Динамо». Пока только разговоры идут о том, чтобы дать деньги футболистам. Но клуб от этого не станет значимее. Если вы знаете, то Галицкий в «Краснодаре» первое, что сделал – построил академию. И сейчас видите, какие ребята хорошие там играют. А мы пока только говорим. Ну дашь ты денег. Но, поверье мне, они растворятся, и клуб от этого, опять же, значимее не станет. Нужно смотреть «ширше».

– Не опасаетесь отставки по окончании сезона?

– Если бы я об этом волновался… Я отставки не боюсь, поверьте мне. То, что произошло в течение этих четырех-пяти матчей… Ошибки, которые мы допускали, любители не допускают. Я с любителями в футбол часто играю. Говоришь ему: «Надо вот так сделать». И он начинает делать, представляете? А то, во что мы играли… Я сам был шокирован. Потому что на тренировках я ребятами доволен. От того, как они тренируются, получаю истинное удовольствие. Но эти пять матчей… – сказал Гуренко.

 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко после победы над «Дняпром» (3:0) в рамках 28-го тура национального чемпионата рассказал, что не боится отставки.
 
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