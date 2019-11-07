НХЛ не рассматривает вариант проведения матча между обладателями Кубка Стэнли и Кубка Гагарина

Источник материала: Tribuna.com

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн сообщил, что лига не обсуждает вариант проведения матча с клубом КХЛ.

Беттмэн сообщил, что формат, в котором победители Кубка Гагарина и Кубка Стэнли встретятся между собой, не рассматривается, передает передает корреспондент Sports.ru Роман Чернявский.

Тем не менее, функционер отметил, что работа на проведением матча в России ведется, но только между командами НХЛ.