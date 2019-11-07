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НХЛ не рассматривает вариант проведения матча между обладателями Кубка Стэнли и Кубка Гагарина
08.11.2019 20:41 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн сообщил, что лига не обсуждает вариант проведения матча с клубом КХЛ.
Беттмэн сообщил, что формат, в котором победители Кубка Гагарина и Кубка Стэнли встретятся между собой, не рассматривается, передает передает корреспондент Sports.ru Роман Чернявский.
Тем не менее, функционер отметил, что работа на проведением матча в России ведется, но только между командами НХЛ.
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Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн сообщил, что лига не обсуждает вариант проведения матча с клубом КХЛ.
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