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Николай Ходасевич: «Запрет брестского «Динамо» на общение с прессой — пережиток СССР»

11.11.2019 20:51 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Известный журналист Николай Ходасевич прокомментировал решение брестского «Динамо» о приостановлении взаимодействия со всеми СМИ.

«Запаса у брестского «Динамо» в последних 6 матчах нет. И, возможно, верно заметите, ну, а как не нервничать, собственно говоря, когда Брест никогда не был чемпионом и сейчас на пороге находится, конечно, вот это все волнение, давление сказывается там и т.д. Да?

Даже, наверное, сюда вкладывается запрет на общение с прессой. Хотя это не лечение от волнения ни в коем случае. Такой пережиток, я думаю, Советского союза – запретить разговаривать и вредить, кстати, себе. Потому что прессе не вредишь, когда запрещаешь общаться, ну не общаются-не общаются, а просто не даешь, своим прежде всего поклонникам, ту информацию, которую они хотят слышать, да? Ну, вот эти запреты, я всегда был против них, хотя у нас, в чемпионате Беларуси, так или иначе к этому прибегают почему-то очень часто, хотя у нас 2019 год.

Ну да ладно. И пускай с этим волнением можно справиться, там, допустим, пережить чемпионство, оно никуда ну по сути не денется, да? В домашней игре с Витебском, наверняка, там все случится. Ну, если не дома, тогда вообще можно разбазарить все на свете. Это просто волнение наводит на мысль о крепости нашего чемпиона», – сказал Ходасевич в своем YouTube-канале.

Брест-2019 очень похож на БАТЭ, который брал первое золото: молодые тренеры, яркие боссы и много людей на трибунах

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Известный журналист Николай Ходасевич прокомментировал решение брестского «Динамо» о приостановлении взаимодействия со всеми СМИ.
 
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