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Все игроки 2-й лиги Голландии остановились на 1-й минуте матчей – это акция против расизма

22.11.2019 22:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

На матчах 16-го тура второго голландского дивизиона прошла акция против расизма при поддержке Федерации футбола Голландии.

На 1-й минуте всех матчей футболисты команд перестали играть и остановились.

На каждом стадионе также было показано сообщение: «Расизм? Тогда мы не будем играть».

Эта акция стала реакцией на инцидент, произошедший 17 ноября в воскресном матче второго голландского дивизиона между «Ден Босхом» и «Эксельсиором», в котором болельщики «Ден Босха» провоцировали форварда соперников Ахмада Морейру. В ответ на это футболист ушел с поля, после чего судья приостановил матч. После возобновления матча Морейра вернулся на поле и забил гол.

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