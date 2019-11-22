ФНЛ. Фанаты подрались с игроками «Факела» на матче с «Нижним Новгородом»

Источник материала: Tribuna.com

«Факел» уступил «Нижнему Новгороду» (0:2) в матче 25-го тура .

По ходу матча четыре человека с восточной трибуны стадиона в Воронеже прорвались на поле и подрались с игроками .

«Убедительная просьба в целях безопасности прекратить безобразие на поле», – призывал диктор стадиона.

«Факел» в пяти последних матчах проиграл в 4 из них, один раз сыграв вничью. Команда Владимира Бесчастных занимает 19-е место в ФНЛ, набрав 16 очков.

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