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ФНЛ. Фанаты подрались с игроками «Факела» на матче с «Нижним Новгородом»
23.11.2019 22:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Факел» уступил «Нижнему Новгороду» (0:2) в матче 25-го тура
По ходу матча четыре человека с восточной трибуны стадиона в Воронеже прорвались на поле и подрались с игроками
«Убедительная просьба в целях безопасности прекратить безобразие на поле», – призывал диктор стадиона.
«Факел» в пяти последних матчах проиграл в 4 из них, один раз сыграв вничью. Команда Владимира Бесчастных занимает 19-е место в ФНЛ, набрав 16 очков.
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«Факел» уступил «Нижнему Новгороду» (0:2) в матче 25-го тура Олимп-ФНЛ.
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