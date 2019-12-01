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Элис Бакай: «Для меня лучше уйти в Брест, потому что эта команда любит побеждать»

01.12.2019 23:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник Элис Бакай, покидающий солигорский «Шахтер», в эфире «Беларусь 5» пояснил, почему решил выбрать брестское «Динамо» в качестве варианта продолжения карьеры.  

– Я ждал, ждал и ждал. Дважды подписывал контракты на один год. А ведь играл постоянно, выкладывался. Почему клуб не может дать контракт на два или три года? Когда понял, что некоторые игроки не останутся, будущее тренера было под вопросом, решил уйти. Для меня лучше уйти в Брест, потому что эта команда любит побеждать.

Когда контракт лишь на год и не знаешь, где будешь в следующем году, это не хорошо для головы. Вот почему «Шахтер» не чемпион. Он был сильнейшей командой сезона, но...

Громыко? Это проблема клуба. Почему ему не предложили новый контракт, когда он начал играть? У него предложение из России. Я бы тоже хотел туда. В чем его вина? Все знают, что он один из самых талантливых футболистов в лиге», – сказал Бакай.

Напомним, ранее Tribuna.com первой сообщила, что игрок станет футболистом брестского «Динамо».

Эту информацию позже подтвердил сам Бакай.

Элис Бакай: «Разница в деньгах между брестским «Динамо» и «Шахтером» небольшая. Главная причина перехода – моя семья»

Вернидуб об уходе Бакая: «В Бресте, думаю, ему дадут немного больше денег»

 
Теги: Брест
 
 
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Полузащитник Элис Бакай, покидающий солигорский «Шахтер», в эфире «Беларусь 5» пояснил, почему решил выбрать брестское «Динамо» в качестве варианта продолжения...
 
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