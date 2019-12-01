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Элис Бакай: «Для меня лучше уйти в Брест, потому что эта команда любит побеждать»
01.12.2019 23:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник Элис Бакай, покидающий солигорский «Шахтер», в эфире
– Я ждал, ждал и ждал. Дважды подписывал контракты на один год. А ведь играл постоянно, выкладывался. Почему клуб не может дать контракт на два или три года? Когда понял, что некоторые игроки не останутся, будущее тренера было под вопросом, решил уйти. Для меня лучше уйти в Брест, потому что эта команда любит побеждать.
Когда контракт лишь на год и не знаешь, где будешь в следующем году, это не хорошо для головы. Вот почему «Шахтер» не чемпион. Он был сильнейшей командой сезона, но...
Громыко? Это проблема клуба. Почему ему не предложили новый контракт, когда он начал играть? У него предложение из России. Я бы тоже хотел туда. В чем его вина? Все знают, что он один из самых талантливых футболистов в лиге», – сказал Бакай.
Напомним, ранее Tribuna.com первой
Эту информацию позже подтвердил сам Бакай.
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Полузащитник Элис Бакай, покидающий солигорский «Шахтер», в эфире «Беларусь 5» пояснил, почему решил выбрать брестское «Динамо» в качестве варианта продолжения...
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