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"Исламское государство" взяло на себя ответственность за атаку в Берлине
21.12.2016 00:26 — Новости Мира | Tut.by
«Исламское государство» взяло на себя ответственность за теракт в Берлине, где погибли 12 человек, еще 48 пострадали, сообщают информагентства.
Вечером 19 декабря в Берлине грузовик
Машина принадлежала польской фирме и, предположительно, была угнана со строительной площадки. В кабине находились два человека: один из них —
Сам исполнитель сбежал. Полиция поначалу задержала беженца из Пакистана по подозрению в совершении теракта, но позже была вынуждена его
Атака аналогична той, что учинили террористы «Исламского государства» 14 июля этого года
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Вечером 19 декабря в Берлине грузовик наехал на топлу людей, которые находились на рождественской ярмарке. Случившееся власти Германии признали терактом. Погибли 12...
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