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"Исламское государство" взяло на себя ответственность за атаку в Берлине

21.12.2016 00:26 — Новости Мира | Tut.by  
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«Исламское государство» взяло на себя ответственность за теракт в Берлине, где погибли 12 человек, еще 48 пострадали, сообщают информагентства.


Фото: Reuters

Вечером 19 декабря в Берлине грузовик наехал на толпу людей, которые находились на рождественской ярмарке. Случившееся власти Германии признали терактом. Погибли 12 человек.

Машина принадлежала польской фирме и, предположительно, была угнана со строительной площадки. В кабине находились два человека: один из них — водитель фирмы, которого убил исполнитель теракта, а потом направил машину на людей.

Сам исполнитель сбежал. Полиция поначалу задержала беженца из Пакистана по подозрению в совершении теракта, но позже была вынуждена его отпустить из-за недостаточного количества улик.

Атака аналогична той, что учинили террористы «Исламского государства» 14 июля этого года на набережной в Ницце: грузовой автомобиль въехал в толпу людей. Тогда погибли более 80 человек, среди них было много детей.

 
 
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Вечером 19 декабря в Берлине грузовик наехал на топлу людей, которые находились на рождественской ярмарке. Случившееся власти Германии признали терактом. Погибли 12...

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