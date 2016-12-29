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Американские спецслужбы опубликовали доклад о российских кибератаках

29.12.2016 23:38 — Новости Мира | Tut.by  
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Министерство внутренней безопасности и Федеральное бюро расследования США опубликовали совместный доклад о кибератаках, которые, по мнению ведомств, были организованы российской разведкой и направлены против американских правительственных и частных учреждений.

Текст доклада доступен на сайте Компьютерной команды экстренной готовности США — подразделения национального управления кибербезопасности министерства внутренней безопасности.

Согласно докладу, атаки были направлены на объекты критической инфраструктуры, правительственные учреждения, политические организации, научные институты и университеты и корпорации; их целью была кража данных.

В докладе говорится об атаках на американскую политическую партию, выполненных в 2015—2016 двумя российскими хакерскими группами, которые упоминаются как APT28 и APT29.

Речь идет о кибератаках на Национальный комитет Демократической партии, о котором стало известно летом 2016 года. СМИ и компании, занимающиеся информационной безопасности, ранее неоднократно писали, что комитет атаковали две независимых группировки; одна из них (Fancy Bear, одно из названий APT28) упоминалась как связанная с ГРУ, другая (Cozy Bear) — c ФСБ.

 
 
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Согласно докладу, атаки были направлены на объекты критической инфраструктуры, правительственные учреждения, политические организации, научные институты и...

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