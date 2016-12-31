Президент Украины Петр Порошенко в ходе своего выступления во время поездки в Донецкую область оговорился и назвал «украинскую оккупацию» Донбасса временной. Оговорку президента растиражировали многочисленные украинские и российские СМИ.

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Между тем, официальный сайт президента приводит уже исправленную цитату.

«Хотел бы с особенно теплыми словами обратиться к тем, кто по ту сторону временной линии разграничения душой и сердцем с Украиной: Дорогие наши соотечественники, российская оккупация – временна. Мы обязательно объединимся. Украина – едина, и мы едины», – говорится в речи Порошенко, выдержку из которой публикует сайт президента Украины.

Порошенко в ходе выступления в Мариуполе также заявил, что украинская экономика «пережила шок от военных действий и не менее агрессивного закрытия Россией своего рынка» для товаров из Украины. Равно как и путей для их экспорта в третьи страны, перекрыв их транзит. «Это была настоящая торговая и деловая блокада, которая нанесла мощный удар по уровню жизни украинцев», - добавил он.