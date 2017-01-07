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ФБР: Стрелявший в аэропорту выбрал Флориду целенаправленно
07.01.2017 23:38 — Новости Мира | Tut.by
Мужчина, устроивший 6 января
Ранее в СМИ появилась версия, согласно которой подозреваемый — бывший американский военнослужащий Эстебан Сантьяго, ранее участвовавший в операциях США в Ираке, — открыл огонь в аэропорту после некой ссоры. Пиро опроверг эту версию. По данным управления шерифа округа Броуард, мужчина застрелил пять человек и ранил восьмерых.
Пиро также указал, что подозреваемый сотрудничает со следователями. Допрос мужчины продолжался несколько часов.
Агентство Associated Press 6 января сообщило, что в ноябре 2016 года сотрудники ФБР провели беседу с Сантьяго в американском городе Анкоридж (штат Аляска). Во время разговора мужчина заверил, что его разум контролирует правительство США, которое якобы заставляет его смотреть видеозаписи, размещенные в интернете террористической группировкой «Исламское государство».
После той встречи сотрудники ФБР вызвали полицию, которая отвезла Сантьяго на психиатрическую экспертизу. О результатах экспертизы не сообщается.
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Стрелок рассказал ФБР, что его разум контролирует правительство США, которое заставляет его смотреть видеозаписи "Исламского государства".
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