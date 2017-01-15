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Россия прокомментировала требование Польши передать записи из кабины самолета Качиньского

16.01.2017 16:57 — Новости Мира | Tut.by  
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Посольство России в Варшаве заявило, что польской стороне были переданы все записи с черных ящиков разбившегося в 2010 году президентского Ту-154. У России нет дополнительных звукозаписей, касающихся переговоров в кабине экипажа, сообщает пресс-служба дипведомства.


Фото: Reuters

Такие пояснения опубликованы посольством в ответ на ноту посольства Польши в Москве. В конце декабря польские МИД и Минобороны также направили России ноту с требованием предоставить неизвестные в Варшаве записи из кабины самолета Ту-154 президента Леха Качиньского.

Эти требования появились после комментария президента России Владимира Путина о разговоре, который состоялся в кабинет самолета незадолго до крушения между пилотом и представителем охраны польского президента.

«В своих высказываниях по теме катастрофы президент РФ опирался на известные факты, которые соответствуют результатам и выводам расследований данного происшествия, произведенных официальными российскими и польскими комиссиями и органами. Ключевые факты, упомянутые президентом России в своем выступлении, подтверждаются расшифровкой звукозаписи переговоров в кабине экипажа президентского самолета, при этом аутентичная звукозапись данных переговоров имеется у польской стороны», — пояснили в посольстве.

На большой пресс-конференции 23 декабря Путин рассказал, что лично читал переговоры пилота и человека из охраны погибшего президента, который зашел в кабину.

"Я лично читал расшифровку. Вошедший в кабину пилотов человек (забыл, как его фамилия, фамилия есть конкретная) требует посадки. Пилот отвечает: «Не могу, садиться нельзя». На что вошедший в кабину человек из окружения президента говорит: «Я не могу это доложить начальнику. Делай, что хочешь, садись», — рассказал Путин.

В Польше настаивают, что не имеют в распоряжении данной части переговоров и требуют от России разъяснений.

Напомним, самолет с официальной делегацией Польши во главе с президентом Лехом Качиньским потерпел крушение 10 апреля 2010 года под Смоленском. Погибли все находившейся на борту 96 человек. Межгосударственный авиационный комитет считает, что авиакатастрофа произошла по вине экипажа, который пошел на посадку при неблагоприятных погодных условиях. Польская сторона проводит свое расследование, часть вины возложена на российских диспетчеров.

 
 
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Посольство России в Варшаве заявило, что польской стороне были переданы все записи с черных ящиков разбившегося в 2010 году президентского Ту-154.

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