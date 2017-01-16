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План Терезы Мэй по поводу "брексита": основные пункты

17.01.2017 20:42 — Новости Мира | Tut.by  
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила в Лондоне с программной речью, посвященной плану правительства страны по поводу предстоящего выходы Британии из состава ЕС.


Тереза Мэй. Фото: Reuters

По сути дела это выступление представляет собой тезисное изложение позиции британского правительства по «брекситу».

В ходе своего выступления в министерстве иностранных дел Тереза Мэй подчеркнула, что будет добиваться сохранения наилучших отношений с европейскими партнерами, но при этом она хочет, чтобы страна стала более активным членом глобального экономического сообщества.

По ее словам, в предстоящих переговорах с Евросоюзом у Лондона несколько основных приоритетов.

  • Мэй исключила возможность дальнейшего пребывания Британии в рамках единого европейского рынка после выхода из ЕС — по примеру Швейцарии или Норвегии. По ее словам, это означало бы согласиться с европейскими правилами, одновременно отказавшись от возможности контроля над ними.
  • То же относится к выходу Британии из европейского таможенного союза, так как сохранение членства в нем препятствовало бы заключению новых торговых соглашений между Великобританией и другими странами.
  • Однако Мэй подчеркнула, что правительство выступает за сохранение беспошлинной торговли с ЕС — либо в рамках нового таможенного соглашения, либо в рамках ограниченного членства в существующем таможенном союзе.
  • Политика правительства, которая будет представлена парламенту, будет отличаться ясностью и прозрачностью, пообещала премьер.
  • Выход из ЕС будет означать, что законы и правила, по которым живет страна, будут приниматься не в Брюсселе, а в Лондоне, Кардиффе, Эдинбурге и Белфасте, заверила Мэй. Это означает, что укрепление связей между составляющими частями Соединенного Королевства становится важнейшим фактором в определении будущего Великобритании.
  • Мэй обещала включить в будущее соглашение о выходе из ЕС положение, которое обеспечит сохранение особых отношений между Британией и Ирландией — в частности, в том, что касается торговли и свободы передвижения.
  • План предусматривает также введение мер контроля иммиграции из стран ЕС. При этом Мэй заверила, что права европейских граждан, живущих в Британии, и права британцев, живущих в Европе, будут сохранены.
  • Правительство намерено не только сохранить права работников, зафиксированные в европейском законодательстве, но и расширить их. Это касается трудового законодательства и мер социальной защиты.
  • Важное место в выступлении Терезы Мэй заняли вопросы торговли между Британией и ЕС в будущем. Торговля, по ее словам, должна основываться на отдельном соглашении, которое будет заключено с Брюсселем.
  • При этом Мэй подчеркнула, что Британии пора выйти на глобальную арену в качестве независимой страны и торгового партнера.
  • Британский премьер-министр считает, что будущее соглашение с ЕС должно содержать и обязательства Британии по продолжению сотрудничества с европейскими странами в области науки, образования и здравоохранения.
  • Особое значение, по словам Терезы Мэй, будет иметь продолжение сотрудничества со странами ЕС в области обороны, безопасности, особенно в борьбе с терроризмом и международной преступностью.
 
 
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Мэй подчеркнула, что будет добиваться сохранения наилучших отношений с европейскими партнерами, но при этом она хочет, чтобы страна стала более активным членом...

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