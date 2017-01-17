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Приговоренный к 35 годам информатор WikiLeaks Мэннинг выйдет на свободу в этом году
18.01.2017 00:54 — Новости Мира | Tut.by
Президент США Барак Обама смягчил приговор информатору организации Wikileaks Брэдли Мэннингу, который выйдет на свободу 17 мая текущего года. Об этом сообщил 17 января Белый дом.
Изначально американский военнослужащий Мэннинг был приговорен к 35 годам тюремного заключения. После проведения суда над ним Мэннинг заявил о намерении сменить пол и с разрешения властей приступил к проведению соответствующих процедур. Он также сменил имя — на Челси Мэннинг.
11 ноября организация WikiLeaks призвала президента США до истечения его президентских полномочий
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Президент США Барак Обама смягчил приговор информатору организации Wikileaks Брэдли Мэннингу.
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