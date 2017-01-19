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Военная операция в Гамбии приостановлена

20.01.2017 05:11 — Новости Мира | Tut.by  
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Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) объявляет о приостановке операции в Гамбии с тем, чтобы дать последний шанс посредникам урегулировать внутриполитический кризис. Об этом, как передает агентство Reuters, сообщили в региональной организации.


Яйя Джамме. Фото: Reuters

Также агентство сообщает, что председатель комиссии ЭКОВАС Марсель де Соуза заявил, что Яйя Джамме, который правил Гамбией с 1994 года и проиграл президентские выборы, состоявшиеся 1 декабря 2016 года, не сможет остаться в стране после урегулирования кризиса.

По его словам, «не может быть и речи о том, чтобы Яйя Джамме смог оставаться в Гамбии». При этом, как добавил он, Джамме должен отказаться от власти до полудня в пятницу, иначе военная операция в Гамбии продолжится.

Де Соуза сказал, что Барроу, находящийся сейчас в Сенегале, прибудет в столицу Гамбии Банжул лишь после завершения военной операции. Председатель комиссии ЭКОВАС также отметил, что Джамме, если согласится уступить власть, сможет выбрать страну, в которую он уедет из Гамбии.

Также сообщается, что 20 января президенты Либерии, Мавритании и Гвинеи прибудут в Гамбию с посреднической миссией. Они постараются политическим путем урегулировать кризис в этой западноафриканской стране. Как ожидается, лидеры трех западноафриканских государств попытаются убедить Яйю Джамме мирно передать власть Адаме Барроу.

19 января вечером континент ЭКОВАС, прежде всего, войска Сенегала и Нигерии, вошли в Гамбию, для обеспечения передачи власти избранному президенту Адаме Барроу со стороны действующего главы государства Яйи Джамме.

Ранее в этот день Барроу был приведен к присяге в качестве главы государства. Церемония инаугурации состоялась в здании гамбийского посольства в столице Сенегала — Дакаре — в связи с обострившейся ситуацией в самой Гамбии.


Адам Барроу. Фото: Reuters

«Это победа гамбийской нации. Наш национальный флаг будет высоко развеваться среди флагов самых демократических наций мира», — написал сразу после инаугурации Барроу на своей странице в сервисе микроблогов Twitter.

 
 
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Это делается для того, чтобы дать посредникам последний шанс урегулировать кризис, начавшийся в стране.

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