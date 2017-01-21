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В Раду внесли законопроект об исключительном использовании украинского языка
21.01.2017 23:45 — Новости Мира | Tut.by
В Верховную Раду Украины внесен законопроект «О государственном языке», предусматривающий исключительное использование украинского языка практически во всех сферах жизни. Об этом сообщает
Законопроектом предусматривается, что украинский язык должен стать обязательным для всех органов государственной власти и местного самоуправления, в дошкольных, школьных, внешкольных и высших учебных заведениях.
Кроме того, предлагается, чтобы украинский язык использовался на всех культурно-массовых мероприятиях, в сфере обслуживания, являлся языком СМИ и книгопечатания.
Также законом предусматривается отмена принятого в 2012 году закона «Об основах государственной языковой политики», который предусматривал возможность официального использования двух языков в 13 из 27 регионов страны.
Этот закон после массовых протестов в Киеве в 2014 году Рада признала утратившим силу. Решение парламента спровоцировало волнения на юге и юго-востоке Украины, и на тот момент исполняющий обязанности президента Александр Турчинов отказался подписывать это решение Рады. Сейчас Конституционный суд рассматривает дело о конституционности этого закона.
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Украинский должен использоваться на всех культурно-массовых мероприятиях, в сфере обслуживания, являлся языком СМИ и книгопечатания.
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