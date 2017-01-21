В Верховную Раду Украины внесен законопроект «О государственном языке», предусматривающий исключительное использование украинского языка практически во всех сферах жизни. Об этом сообщает РИА Новости . Авторами документа являются 33 депутата парламента из разных фракций.

Законопроектом предусматривается, что украинский язык должен стать обязательным для всех органов государственной власти и местного самоуправления, в дошкольных, школьных, внешкольных и высших учебных заведениях.

Кроме того, предлагается, чтобы украинский язык использовался на всех культурно-массовых мероприятиях, в сфере обслуживания, являлся языком СМИ и книгопечатания.

Также законом предусматривается отмена принятого в 2012 году закона «Об основах государственной языковой политики», который предусматривал возможность официального использования двух языков в 13 из 27 регионов страны.

Этот закон после массовых протестов в Киеве в 2014 году Рада признала утратившим силу. Решение парламента спровоцировало волнения на юге и юго-востоке Украины, и на тот момент исполняющий обязанности президента Александр Турчинов отказался подписывать это решение Рады. Сейчас Конституционный суд рассматривает дело о конституционности этого закона.