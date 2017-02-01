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ООН: иммиграционный указ Трампа должен быть отменен как можно скорее

01.02.2017 23:26 — Новости Мира | Tut.by  
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает введенный властями США запрет на въезд в страну граждан ряда государств неэффективной мерой в борьбе с терроризмом и полагает, что он должен быть отменен чем скорее, тем лучше. Об этом он заявил журналистам в штаб-квартире ООН.


Антониу Гутерриш. Фото: Reuters

«Это не самый лучший способ защиты США или любой другой страны, обеспокоенной проникновением террористов. Я не думаю, что это эффективный способ. Думаю, эти меры должны быть отменены лучше рано, чем поздно», — сказал он.

Президент США Дональд Трамп подписал ранее ряд указов, предусматривающих ужесточение иммиграционной политики. В соответствии с текстом одного из них ограничен на 90 дней въезд в США лиц из ряда стран с преимущественно мусульманским населением. Как отмечают американские СМИ, речь идет, в частности, о приезжих из Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Хозяин Белого дома 27 января также распорядился приостановить программу размещения беженцев в США на 120 дней.

 
 
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Антониу Гутерриш считает введенный властями США запрет на въезд в страну граждан ряда государств неэффективной мерой в борьбе с терроризмом.

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