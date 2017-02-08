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Египтянин, напавший с мачете на военный патруль, собирался облить краской картины в Лувре
09.02.2017 00:42 — Новости Мира | Tut.by
Следствие установило личность мужчины, совершившего нападение на военный патруль в Лувре. Это 29-летний гражданин Египта Абдалла Эль Хамахми. Ранее полиция нашла паспорт на это имя в квартире задержанного, однако следователи сомневались в его подлинности.
Как сообщает агентство France Presse, поступок Абдаллы Эль Хамахми вызывает множество вопросов у полиции. В последнее время этот гражданин Египта жил и работал в Объединенных Арабских Эмиратах, где сейчас находятся его жена и ребенок. В Египте он получил диплом юриста и не был уличен ни в каких правонарушениях. 26 января Эль Хамахми прилетел во Францию и снял дорогостоящую квартиру на Елисейских полях.
Утром в пятницу, 3 февраля, мужчина
На первом допросе Эль Хамахми рассказал следователям, что в его намерения не входило нападение на военных, но он хотел «совершить символический акт против Франции», залив краской одну из картин в Лувре. В его сумке полиция обнаружила несколько баллонов с краской.
Напомним, президент Франции Франсуа Олланд заявил, что нападение в Лувре «носит террористический характер». До настоящего времени ни одна из организаций не взяла на себя ответственность за этот акт.
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Как сообщает агентство France Presse, поступок Абдаллы Эль Хамахми вызывает множество вопросов у полиции.
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