Следствие установило личность мужчины, совершившего нападение на военный патруль в Лувре. Это 29-летний гражданин Египта Абдалла Эль Хамахми. Ранее полиция нашла паспорт на это имя в квартире задержанного, однако следователи сомневались в его подлинности.



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Как сообщает агентство France Presse, поступок Абдаллы Эль Хамахми вызывает множество вопросов у полиции. В последнее время этот гражданин Египта жил и работал в Объединенных Арабских Эмиратах, где сейчас находятся его жена и ребенок. В Египте он получил диплом юриста и не был уличен ни в каких правонарушениях. 26 января Эль Хамахми прилетел во Францию и снял дорогостоящую квартиру на Елисейских полях.

Утром в пятницу, 3 февраля, мужчина совершил нападение на четырех военных, находившихся у входа в галерею Карусели Лувра. Преступник был вооружен двумя мачете, при нападении он выкрикивал слова «Аллах акбар». Нападавший легко ранил одного из военных. Второй солдат открыл огонь на поражение, ранив нападавшего в живот. В настоящее время задержанный находится в европейском госпитале Жоржа Помпиду в Париже. «Как только позволит состояние здоровья задержанного, ему будет предъявлено обвинение, и он будет помещен в камеру предварительного заключения», — заявили в среду в прокуратуре.

На первом допросе Эль Хамахми рассказал следователям, что в его намерения не входило нападение на военных, но он хотел «совершить символический акт против Франции», залив краской одну из картин в Лувре. В его сумке полиция обнаружила несколько баллонов с краской.

Напомним, президент Франции Франсуа Олланд заявил, что нападение в Лувре «носит террористический характер». До настоящего времени ни одна из организаций не взяла на себя ответственность за этот акт.