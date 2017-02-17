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Порошенко: Признание Россией паспортов ДНР и ЛНР - очередное доказательство оккупации Донбасса

18.02.2017 20:40 — Новости Мира | Tut.by  
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Признание Россией паспортов самопровозглашенных ДНР и ЛНР свидетельствует о том, что эти территории действительно оккупированы РФ. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время брифинга в Мюнхене, сообщает телеканал «112 Украина».


Петр Порошенко. Фото: Reuters

— Я проинформировал вице-президента (брифинг прошел после встречи Порошенко с вице-президентом США Майком Пенсом — Прим. TUT.BY) о недавнем решении президента Путина о признании паспортов оккупированных территорий, так называемых ЛНР и ДНР. Для меня это является очередным доказательством и российской оккупации, и российского нарушения международного права. Очень символично, что это произошло цинично во время проведения Мюнхенской конференции по безопасности, — сказал Порошенко.

Напомним, 18 февраля Владимир Путин подписал указ о признании Россией документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях самопровозглашенных ДНР и ЛНР. В указе сказано, что это временное признание, «до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании Минских соглашений»

 
 
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Признание Россией паспортов самопровозглашенных ДНР и ЛНР свидетельствует о том, что эти территории действительно оккупированы РФ. Об этом заявил президент...

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