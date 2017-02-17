|
Порошенко: Признание Россией паспортов ДНР и ЛНР - очередное доказательство оккупации Донбасса
18.02.2017 20:40 — Новости Мира | Tut.by
Признание Россией паспортов самопровозглашенных ДНР и ЛНР свидетельствует о том, что эти территории действительно оккупированы РФ. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время брифинга в Мюнхене, сообщает телеканал «
— Я проинформировал вице-президента (брифинг прошел после встречи Порошенко с вице-президентом США Майком Пенсом — Прим. TUT.BY) о недавнем решении президента Путина о признании паспортов оккупированных территорий, так называемых ЛНР и ДНР. Для меня это является очередным доказательством и российской оккупации, и российского нарушения международного права. Очень символично, что это произошло цинично во время проведения Мюнхенской конференции по безопасности, — сказал Порошенко.
Напомним, 18 февраля Владимир Путин
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Признание Россией паспортов самопровозглашенных ДНР и ЛНР свидетельствует о том, что эти территории действительно оккупированы РФ. Об этом заявил президент...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)
Комментарии