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Петр Порошенко утвердил доктрину информационной безопасности Украины

25.02.2017 18:52 — Новости Мира | Tut.by  
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Президент Украины Петр Порошенко утвердил доктрину информационной безопасности страны. Об этом сообщается на сайте администрации главы государства.


Необходимость принятия доктрины, говорится в документе, обусловлена «возникновением актуальных угроз национальной безопасности Украины в информационной сфере, а также нуждой в выработке стратегий защиты от кибератак в условиях глобализации свободного обращения информации».

Основной целью данной доктрины, говорится в тексте, является противодействие «разрушительному информационному влиянию Российской Федерации в условиях развязанной ею гибридной войны».

В соответствии с документом, в Украине должны быть проведены действия «для обеспечения развития защищенной национальной телекоммуникационной сети, защиты государственных информационных ресурсов и укрепления возможностей органов сектора безопасности и обороны в киберпространстве».

Документ вступает в силу со дня его опубликования.

 
 
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Основной целью данной доктрины является противодействие "разрушительному информационному влиянию Российской Федерации в условиях развязанной ею гибридной...

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