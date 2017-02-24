Президент Украины Петр Порошенко утвердил доктрину информационной безопасности страны. Об этом сообщается на сайте администрации главы государства .





Необходимость принятия доктрины, говорится в документе, обусловлена «возникновением актуальных угроз национальной безопасности Украины в информационной сфере, а также нуждой в выработке стратегий защиты от кибератак в условиях глобализации свободного обращения информации».

Основной целью данной доктрины, говорится в тексте, является противодействие «разрушительному информационному влиянию Российской Федерации в условиях развязанной ею гибридной войны».

В соответствии с документом, в Украине должны быть проведены действия «для обеспечения развития защищенной национальной телекоммуникационной сети, защиты государственных информационных ресурсов и укрепления возможностей органов сектора безопасности и обороны в киберпространстве».

Документ вступает в силу со дня его опубликования.